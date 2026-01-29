Yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayımlayan Bakan Çavuşoğlu, eğitimde fiziki altyapı, dijital dönüşüm ve öğrenci odaklı sistem çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Çavuşoğlu, büyük bir özveri ve gayretle geçirilen 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminin tamamlandığını belirterek, öğrencilerin karne heyecanını paylaştığını ve herkese sağlıklı, huzurlu ve verimli bir yarıyıl tatili dilediğini ifade etti.

- “Okullarımızda güçlendirme çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyoruz”

Artan nüfus ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim sistemini yalnızca bugünün değil, yarının koşullarına da hazırlamak amacıyla kapsamlı adımlar atıldığını kaydeden Çavuşoğlu, “Yeni okul yapımlarıyla fiziki kapasitemizi artırırken, deprem gerçeğini göz önünde bulundurarak okullarımızda güçlendirme çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyoruz.” dedi.

Dijital dönüşüm çalışmaları ve eğitimde yenilikçi uygulamalarla desteklenen sürecin, kısa vadede güvenli ve destekleyici bir eğitim ortamı oluşturduğunu, uzun vadede ise sürdürülebilir ve öğrenci odaklı eğitim sisteminde kalıcı ve başarılı bir dönüşüm yaratacağını ifade eden Çavuşoğlu, atılan her adımın çocukların nitelikli eğitim almasına ve toplumun geleceğine somut katkılar sunduğunu kaydetti.

-Kitap ve ekran dengesi vurgusu

Çocukların teknolojinin sunduğu imkânlarla iç içe büyüdüğüne de işaret eden Çavuşoğlu, teknoloji çağının gerekliliklerinden faydalanmanın doğal olduğunu ancak kitaplarla kurulan bağın, okumanın ve düşünmenin yerini hiçbir ekranın dolduramayacağını vurguladı.

Mesajında öğrencilere seslenen Çavuşoğlu, yarıyıl tatilinde ekran süresinin dengeli kullanılması, kitap okunması, ilgi alanlarının keşfedilmesi ve kişisel gelişimi destekleyecek faaliyetlere zaman ayrılmasının önemine dikkat çekerek, bu sürecin bireysel gelişime katkı sağlayacağını belirtti.

Velilere de seslenen ve “Bu süreçte sizlere de önemli sorumluluklar düşmektedir” diyen Çavuşoğlu, çocukların tatil zamanını planlamalarına rehberlik edilmesinin, onları okumaya ve nitelikli etkinliklere teşvik etmenin eğitim yolculuğunda en büyük destek unsuru olduğunu ifade etti.

- “Gösterdiğiniz özveri, fedakârlık ve inanç için hepinize teşekkür ediyorum”

Mesajında, öğretmenlerin eğitimin en güçlü taşıyıcıları olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır.” sözünü hatırlatarak, öğretmenlere gösterdikleri özveri, fedakârlık ve inanç için teşekkür etti.

Eğitimin yalnızca okulda başlayan ve okulda biten bir süreç olmadığını belirten Çavuşoğlu, öğretmenlerin emeği, velilerin rehberliği, öğrencilerin çabası ve toplumun desteğiyle anlam kazandığını, birlikte atılan her adımın çocukların geleceğinde büyük bir karşılık bulduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, mesajının sonunda tüm öğrencilere ve öğretmenlere iyi bir tatil dönemi geçirmelerini dileyerek, ikinci döneme sağlıkla, motivasyonla ve başarıyla başlamaları temennisinde bulundu.