Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, kapılarını 7’nci kez İstanbul’da açtı. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, TEKNOFEST’in İstanbul’daki yoğun yağış nedeniyle bugüne ertelenen açılış törenine katıldı.

TEKNOFEST açılışına katılmak ve etkinlikleri yerinde takip etmek üzere dün İstanbul’a giden Çavuşoğlu, etkinlikler kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın konuk bakanlar onuruna verdiği akşam yemeğine de katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burada Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’na TEKNOFEST ceketi ve Togg’un bulunduğu bir çerçeve hediye etti.

Çavuşoğlu etkinlikler kapsamında ayrıca Türkiye tarafından üretilen elektrikli otomobil olan Togg’un tanıtım standını da ziyaret etti.

Togg aracına oturarak teknik özellikleri hakkında bilgiler alan Çavuşoğlu, test sürüşüne katıldı.

TEKNOFEST kapsamında Türkiye Cumhuriyeti tarafından üretilen yerli hava araçlarının bulunduğu stantları da gezen Çavuşoğlu, Akıncı ve KIZILELMA isimli insansız hava araçları hakkında bilgi aldı.

Bakan Çavuşoğlu ile birlikte İstanbul’da bulunan Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın ise Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Çiğeltem Arifoğlu ile birlikte Kocaeli’ne geçerek SSEML ekibi ile bir araya geldi.

TEKNOFEST Liseler Arası Efficiency Challange Elektrikli Araç Yarışları kategorisinde ülkemizi temsil edecek olan Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, “GUFİ” ismini verdikleri araç ile Kocaeli’nde piste çıkacak.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle açılış seremonisinin ertelenmesi sebebiyle Kocaeli’ne geçemeyen Bakan Çavuşoğlu, temaslarını tamamlamasının ardından akşam saatlerinde yurda dönecek.