Barçın’ın “Akademi Başkanlığı’na istediği kişiyi atamadıkları için görevden alındıkları” iddiasına ise Çavuşoğlu, “Her kurumun, özerk de olsa bağlı olduğu bir bakan var. Hiçbir kuruma atanan Yönetim Kurulu ilgili bakanı yok sayamaz. Benimle istişare edilme etiğinin gösterilmesi gerekiyordu. Benimle istişare edilmediği için yollarımızı ayırdık. Kişilerle hiçbir şeyim yok. Özerktirler karışmam ama benimle istişare etmeleri gerekir çünkü ben gelip mecliste hesap veriyorum” yanıtını verdi.

“Onları atadığımdan da pişman değilim görevden aldığımdan da” diyen Çavuşoğlu, geçmiş yönetim kurulunda yaptığı gibi yine liyakata dayalı şekilde yeni yönetim kurulunu atayacağını ve Akademide yönetim zafiyeti yaşanmayacağını kaydetti.

Barçın’ın bulunamadığını söylediği dosya ile ilgili ise, profesörlük için eksik evrak konusunu YÖDAK’ın tartışması gerektiğini, ortada polise verilecek bir durum varsa da bunun Eğitim Bakanlığı’nın dışında olduğunu ifade etti.

-Barçın

Yeniden söz alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, “Bir diktatörlük nasıl kurulur az önce izlediniz” diyerek, 22 Temmuz 2022’de, üç kişinin akademi başkanlığı için müracaat ettiği bilgisinin Bakan Çavuşoğlu ile paylaşıldığını belirterek, Çavuşoğlu’nun istediği kişinin Akademi Başkanlığı’na atamadığı için görevden aldığı iddiasını sürdürdü.