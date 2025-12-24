Gerçekleştirilen heyetler arası görüşmede; mevcut iş birliği protokolünün günümüz ihtiyaçlarına uygun şekilde zenginleştirilerek yeniden düzenlenmesi, Kıbrıslı Türk öğrencilerin Türkiye’deki kontenjan süreçleri, Türkiye Bursları ve eğitim alanındaki diğer başlıklar ele alındı.

Görüşmede, Kıbrıslı Türk öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğrenim süreçlerine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni göreve başlayan YTB Başkanı Abdulhadi Turus’a başarılar diledi. Çavuşoğlu, YTB ile yürütülen iş birliği imkânlarının veriminin artırılması, A Level öğrencilerinin motivasyonunun güçlendirilmesi ve mevcut projelerin geliştirilmesi konularına vurgu yaptı.

YTB Başkanı Abdulhadi Turus ise “KKTC’nin beşeri sermayesine ve uluslararası alandaki gücüne katkı sunacak her türlü çalışmada, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak tüm imkânlarımızla kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Ankara'da gerçekleştirdiği resmi temasları tamamlayarak, adaya döndü.