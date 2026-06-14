Bakan Çavuşoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Öğrenciler, Kıymetli Velilerimiz;

Bir eğitim öğretim yılının daha son sayfasını sevgiyle, emekle ve başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz.

Okullarımızın koridorlarında yankılanan neşeli sesler, sınıflarımızda parıldayan meraklı gözler ve her zorluğun üstesinden gelen o muazzam azim, bu yıl da en büyük gücümüz oldu. Hepiniz kocaman bir alkışı ve gönülden bir teşekkürü hak ediyorsunuz.

Eğitim, durağan bir durak değil; ucu bucağı olmayan sonsuz bir süreçtir ve biliyoruz ki daha yapacak çok işimiz var. Yaz dönemi boyunca bir yandan altyapı ve yapısal güçlendirme çalışmalarımız aralıksız sürerken, diğer yandan yapay zeka teknolojilerini eğitim süreçlerimize entegre edecek stratejik adımları atmaya devam ediyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, "Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder" sözü, Kıbrıs Türk maarifinin en temel pusulası olmuştur. Bu önemli misyon doğrultusunda hedefimiz her daim; milli değerlerine bağlı, bilim ve teknolojiyi rehber edinen, Atatürkçü düşünen aydınlık nesiller yetiştirmektir.

Sevgili Öğrenciler,

2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca gösterdiğiniz emek ve kararlılığınız için her birinizi kutluyorum.

Bu yaz tatilini hem dinlenerek hem de bol bol okuyarak, yazarak, kendinizi geliştirerek geçirmenizi temenni ediyorum. Tatil sadece evde oturmak ya da ekran karşısında vakit geçirmek demek değildir; tatil aynı zamanda keşfetmektir. Sizleri bu yaz adamızın benzersiz güzelliklerini adım adım gezmeye davet ediyorum. Kıbrıs tarihinin derin izlerini taşıyan köklü kalelerimizi ziyaret edin, müzelerimizde geçmişe yolculuk yapın. Beşparmak Dağları'nın temiz havasını içinize çekip doğayla kucaklaşırken, köylerimizin sıcacık insan hikayelerine ortak olun. Attığınız her adımda bu toprakların kültürel zenginliğini, tarihi dokusunu ve doğasını yeniden keşfedin.

Unutmayın ki her biriniz, bizim için çok kıymetlisiniz, ülkemizin umudusunuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yarınlara ışık tutacak birer meşalesiniz.

Değerli Meslektaşlarım,

Sizler, geleceğin mimarlarısınız. Her biriniz, ders anlatırken umut verdiniz, yol gösterdiniz, hayatlara dokundunuz. Birlikte yürüttüğümüz bu yolculuk, her zaman çok kıymetli. Sizlerin mesleki gelişimini ve dijital yetkinliklerini destekleyen projelerimizi yeni dönemde de artırarak sürdüreceğiz.

Saygıdeğer Veliler,

Karneler çocuklarınızın nasıl bir insan olduğunu değil, onların okul derslerinin nasıl olduğunu ortaya koyan belgelerdir. Bu bilinçle çocuklarınızı karnelerini değerlendirirken onların kişiliklerini zedeleyici, öz güvenlerini yitirmelerine yol açıcı suçlamalardan kaçınınız. Unutmayınız ki, onlara duyduğunuz koşulsuz sevgi ve güven başarıya giden en temel yoldur.

Kıymetli Mesai Arkadaşlarım,

2025-2026 eğitim öğretim yılında verdiğiniz emek ve gösterdiğiniz özveri için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eğitim sistemimizi daha ileriye taşımak adına sahada yürütülen her bir çalışmanın arkasında, sizlerin gece gündüz demeden döktüğü alın teri, vizyonu ve emeği vardır. Her birinizi vefa ve muhabbetle selamlıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize sağlıklı, huzurlu ve verimli bir tatil dönemi diliyorum.

Sağlıcakla kalın...”