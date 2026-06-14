Europa Nostra Miras Merkezi tarafından Dr. Özlem Ünsal ve Mimar Natalie Neophytou koordinasyonunda hazırlanan sergi, başkentin iki yakasında yer alan modern mimarlık mirasına dikkat çekmeyi ve bu mirasın korunmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, açılışta konuşan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Avrupa Kültürel Miras Zirvesi’ne yapılan ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ortak kültürel mirasımızı korumak için güç birliği yapabiliyorsak, barış içinde ortak bir gelecek için de güçlerimizi birleştirebiliriz” dedi.

Harmancı, modern mimari eserlerin de Lefkoşa’nın ortak kültürel mirasının önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, bu mirasın korunması için yasal düzenlemeler ile çok paydaşlı mekanizmalara ihtiyaç olduğunu belirtti ve yeniden kurulan Lefkoşa Master Plan ekiplerinden modern mimari mirasın da gündeme alınmasını talep edeceğini ifade etti.

Projenin eş koordinatörü Dr. Özlem Ünsal, iki toplumun modern mimarlık mirasının tüm bölünmüşlüğe rağmen bir süreklilik gösterdiğini, 40 binayı kapsayan çalışmanın Lefkoşa’nın sosyal, kültürel ve siyasi dönüşümlerini ortaya koyduğunu söyledi.

Europa Nostra Miras Merkezi yönetim kurulu üyesi Glafkos Constantinides ise iki toplumlu kültürel miras çalışmalarının ortak gelecek açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek LTB’ye desteği için teşekkür etti.

Sergi, 30 Haziran’a kadar İplik Pazarı’nda ziyaret edilebilecek.