Hasipoğlu, ilk kez başbakanlar seviyesinde ikili bir görüşmenin Azerbaycan Başbakanlık binasında gerçekleştirildiğini ifade ederek, Başbakan Ünal Üstel'in Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile bir araya geldiğini kaydetti.

Söz konusu toplantının, KKTC ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Hasipoğlu, özellikle iş gücü ve sosyal güvenlik anlaşması, üniversiteler arasında iş birliği ile charter seferlerin başlatılması konularında önemli adımlar atıldığını söyledi.

Azerbaycan-KKTC Parlamentolararası Dostluk Grupları'nın kurulmasının da ilişkilerin ulaştığı resmiyet düzeyini ortaya koyduğunu belirten Hasipoğlu, Azerbaycan Parlamentosu'nun ülkenin adını kullanarak milletvekili grubunu KKTC ile ilişkileri geliştirmek üzere yetkilendirdiğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ortaya koyduğu güçlü iradenin Türk dünyasını her geçen gün daha da yakınlaştırdığını dile getiren Hasipoğlu, "Üç Devlet Bir Millet anlayışı artık sadece bir söylem değil, siyasi, ekonomik, kültürel ve diplomatik alanlarda gelişen somut iş birlikleriyle güçlenen bir gerçekliktir" ifadelerini kullandı.

Hasipoğlu, bir diğer önemli ilkin ise Türkiye'nin ardından hedef pazarlar arasında yer alan Azerbaycan'da, KKTC'nin bugüne kadar gerçekleştireceği en büyük kültür ve turizm tanıtım organizasyonunun hayata geçirilmesi olduğunu kaydetti.

Bakü'nün İçeri Şehir olarak bilinen tarihi mahallesinin KKTC bayraklarıyla donatıldığını belirten Hasipoğlu, "Kardeş Azerbaycan ile gönül bağlarımızı çalışma hayatı, turizm ve kültür köprüsüyle daha da güçlendirirken, devletimizin de uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Azerbaycan halkının birlik ve beraberliğinin simgesi olan 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü de kutlayan Hasipoğlu, iki ülkenin birlikte yürüyeceği daha nice yollar olduğuna inandığını sözlerine ekledi.