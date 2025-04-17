Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın Başbakan Ünal Üstel hakkında yaptığı hakaret içerikli paylaşıma sert tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesini ve Türk kimliğini sorgulayan açıklamaları kabul edilemez olarak nitelendirerek, Saral’ın özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

Çavuşoğlu'nun açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Bu topraklarda 450 yıldır Türklüğünden ve islamiyetten ,en zor şartlarda dahi hiç vazgeçmeyen bir halka ve Başbakanına bu ifadeleri kullanma hakkı kimsenin yoktur.

Bu ifadeler Anavatanımızın bir yetkilisinden geliyorsa kendini sorgulaması gerekir. Biz bu toprakları vatan yapmak için şehitlerimizle şanlı bir tarih yazdık. Dinimizi , dilimizi ,ırkımızı kimseye sorgulatmadık. Sayın Saral size de sorgulatmayız. Endişe etmeyin KKTC halkı Türk’tür Türk kalacak.Sayın Saral Başbakanımızdan ve halkımızdan özür dilemenizi bekliyoruz"