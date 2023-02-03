Polis, meselede bağlantılı bir kişinin arandığını belirterek, soruşturma amaçlı zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Polis, ikametgahın mutfağında buzdolabının içinde 100 miligram ağırlığında kokain olduğuna inanılan uyuşturucu madde, masadaki tabağın içinde ise 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, zanlının ikametgahında yapılan aramada, giymekte olduğu pantolonun cebinde 4.5 gram ağırlığında kokain olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirttti.

Lefkoşa’da meydana gelen kokain meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı T.S mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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