İskele’de dün 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un öldürülmesiyle ilgili tutuklanan zanlı Sefer Buğra Altundağ, bu sabah İskele Mahkemesi'ne götürüldü.

Zanlı Altundağ soruşturma amaçlı bir gün tutuklu kalacak.

Tahkikat memurunun mahkemede verdiği bilgiye göre zanlının kızı aracıyla İskele Long Beach bölgesinde apartmanların yapıldığı bölgeye götürdüğünü anlattı.

Zanlı araç içerisinde elindeki çekiş ile kıza 5 kez vurdu, daha sonra aracın dışında da eline geçirdiği bir galvaniz boru ile 2 kez çenesine vurup ölüme sebebiyet verdi.

Mahkeme soruşturma amaçlı zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi...

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi

