'Sahte diploma' meselesiyle ilgili tutuklanan ve teminatla serbest bırakılan Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık, resmen görevden alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

"Üst Kademe Yöneticileri Yasası'nın 3'üncü maddesinin (2)'nci fıkrası uyarınca 27.09.2022 tarihli kararname ile 28.09.2022 tarihinden itibaren Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği, Kooperatif Şirketler Mukayyidi mevkiine atanmış olan Sn. Çelebi llık'ın 21.02.2024 tarihinden itibaren bu mevkiiden alınmasına karar verilir."