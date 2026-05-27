Gökyüzünde görsel bir şölen sunacak olan Mavi Ay'ın ne zaman görüleceği, doğa olaylarını yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Gökyüzü meraklıları için en güzel haber ise bu doğa olayının coğrafi bir kısıtlamasının olmaması. Peki, Mavi Ay ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?

2026 MAVİ AY NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Gökbilimcilerin yaptığı hassas yörünge hesaplamalarına göre, gökyüzünü büyüleyecek bir sonraki Mavi Ay doğa olayı 31 Mayıs 2026 Pazar gecesi gerçekleşecek.

Mayıs ayı içerisindeki ilk dolunay ayın başında tamamlanmışken, 31 Mayıs gecesi gökyüzünde belirecek olan Ay, dünya genelinde her zamankinden çok daha parlak ve net bir şekilde gözlemlenebilecek ve mavi rengine bürünecek.

MAVİ AY TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

31 Mayıs 2026'da gerçekleşecek olan Mavi Ay, Türkiye'nin 81 ilinden hava muhalefeti olmadığı sürece net bir şekilde izlenebilecek.

BİR SONRAKİ MAVİ AY NE ZAMAN?

Mavi Ay, 2026'nın ardından uzun bir süre kapımızı çalmayacak. 31 Mayıs 2026'daki şölenin ardından bir sonraki Mavi Ay, 31 Aralık 2028 tarihinde, yani 2028 yılının son gecesinde yılbaşı kutlamalarıyla eş zamanlı olarak yaşanacak.