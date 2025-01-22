GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL

Çeler, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Geçtiğimiz hafta belirlenen yeni asgari ücreti değerlendiren Çeler, bu rakamın en kısa sürede yüzde 11’e çıkarılacağını, şu an yapılanının oyun olduğunu ‘Başbakan devreye girdi, asgari ücret yükseldi’ haberlerinin çok yakında geleceğini kaydetti.

Çeler, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Yakın zamanda asgari ücret zammı yüzde 7.5’tan 11’e çıkacaktır. Ben bu son belirlenen rakamı oyun olarak değerlendiriyorum. Sendikalar eylem yapacaklar, vatandaş sosyal medya üzerinden sitem edecek ve Başbakan Ünal Üstel çıkıp ‘bu artış olmaz bunu hayat pahalılığına denk getirmek lazım’ diyecek. Bunun üzerine tekrar komisyon bu kez Çalışma Bakanı Gardiyanoğlu başkanlığında toplanacak ve ‘Başbakan’ın talimatı’ ile bu rakam yukarı çekilecek. Başbakan kahraman olacak. Bunu geçin, Asgari ücreti ne kadar artırırsanız artırın piyasa ucuzlatılmadıktan sonra bir şey değişmeyecek. Bu düzen tamam değil. “Elektronik etiket sistemi hayata geçti” deniyor, ben kendi adıma olumlu yanıt vermesini umut ediyorum ama denetim ne noktada olacak bilemiyoruz. Uygulamayı görmeden başarılı olur mu net söyleyemiyoruz, göreceğiz”