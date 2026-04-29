Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Mustafa Alkan’ın Genç TV’de hazırlayıp sunduğu programa katılarak ülke gündemine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Çeler, ülkede genel bir moral bozukluğu olduğunu belirterek, dar gelirli kesimlerin temel ihtiyaçlara erişimde zorlandığını söyledi.

“Toplumun büyük bir kesimi mutsuz. Hem ekonomik hem de siyasal anlamda ciddi bir değişim beklentisi var” dedi.

“TDP güçlü kadrolarıyla hazır”

TDP’nin en büyük gücünün kadroları olduğunu vurgulayan Çeler, sağlık, eğitim ve ekonomi alanında hazır programları bulunduğunu söyledi.

“Genel sağlık sigortası, eğitimde fırsat eşitliği ve üretim temelli ekonomi modelimiz hazır” dedi.

“Hedef sosyal demokrat dönüşüm”

Çeler, seçim sürecinde sosyal demokrat güçlerin iş birliğinin önemli olduğunu belirterek, özellikle yerel seçimlerde güçlü adaylar üzerinden ortaklaşmanın mümkün olabileceğini ifade etti.

“TDP geliyor”

Çeler, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “TDP alternatif bir parti olarak geliyor. Önümüzdeki süreçte sahada daha güçlü olacağız.”

“Ekonomi artık sürdürülemez noktada”

Ekonomide gelinen noktayı “tehlikeli” olarak nitelendiren Çeler, mevcut sistemin çöktüğünü ifade etti.

“Borcu borçla kapatma aşamasını geçtik, borcun borcunu borçla kapatma noktasındayız. Bu sistem değişmek zorunda” dedi.

Kendi hükümetleri dönemine de değinen Çeler, doğru yönetimle bütçenin artıya geçirilebildiğini vurguladı.

“Hükümet toplumu birbirine düşürdü”

Son dönemde izlenen politikaların toplumu kutuplaştırdığını söyleyen Çeler,

“Polisle halkı, öğretmenle veliyi, hasta ile sağlıkçıyı karşı karşıya getiren bir süreç yaşandı” ifadelerini kullandı.

Hükümetin açıkladığı tasarruf paketini eleştiren Çeler, bunun gerçek bir tasarruf olmadığını belirtti.

“Önce verilen teşvikleri kestiler, sonra geri veriyoruz diye sundular. Bu destek değil, var olanın iadesidir” dedi.

“Kırsal kesim arazisi dağıtımı seçim rüşvetidir”

Son dönemde hızlanan arsa dağıtımlarını açık şekilde eleştiren Çeler, bunun seçim yatırımı olduğunu söyledi.

“İhtiyaç vardır ama adil yapılmıyor. Bu, seçim rüşvetidir” dedi.

“Türkiye’ye giriş yasakları kabul edilemez”

Çeler, bazı Kıbrıslı Türklere uygulanan giriş yasaklarına da tepki gösterdi.

“Suç yok, dava yok ama yasak var. Bu keyfi bir uygulamadır ve ilişkilerimize zarar verir” ifadelerini kullandı.

Erken seçim tartışmalarına değinen Çeler, hükümetin seçimden kaçtığını savundu. “Ne kadar erken olursa o kadar iyi. Yarın karar alınsa 45 gün içinde seçime hazırız” dedi.