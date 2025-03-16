Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Çeler, şunları kaydetti:

Çocuklarımızın zihinlerini özgür bırakın. Bir tekini bile kalıplara sıkışmaya zorlamayın.

Önce dünyayı tanıyıp bilmelerine fırsat tanıyın. Bilip kavradığı zaman zaten dünyadaki konumunu ve duruşunu kendisi belirler.

Siz öncelikle kendi hayatınızdan ve kararlarınızdan mesulsünüz.

Elbette çocuklara karşı sorumlusunuz. Ama sakın onlara kendi zihninizi dayatmayın. İyi yetişmeleri, kendilerine malik, bağımsız birey olmaları için tüm imkanları seferber edin.

Emin olun, sizden etkilenecek ama sizi aşacaklar. Zaten bu değil mi istediğimiz? Gelişmenin ve ilerlemenin bundan güzel yolu mu var?

Devletin işi yüksek kalitede eğitim standartları belirlemek ve bu standartlara uygun öğretim koşullarını sağlamaktır.

Çocukların geleceğini bir tüzüğe sıkıştıramazsınız. Evrensel normlar sizin tüzüğünüzün boyunu aşar.

Doğduğu andan itibaren her çocuğumuzun insan haklarının her birine eksiksiz biçimde sahip olması aileler, toplum ve devlet olarak tümümüzün ortak görevidir.

Çocuklarımızı iyi yetiştirelim ve hayattaki tercihlerini kendilerine bırakalım. İnsan olmak bunu gerektirir. Özgürlük budur!