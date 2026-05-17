Ziyarete TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci, Mağusa İlçe Başkanı Olgu Tansuğ, İskele İlçe Başkanı Çırakoğl, Örgütlenme Sekreteri Mustafa Emiroğulları ile Parti Meclisi üyeleri de katıldı.

İskele Kapalı Pazar Yeri’nde tezgahları dolaşan Çeler ve beraberindeki heyet, pazarcılarla sohbet ederek yaşanan ekonomik sıkıntılar, artan maliyetler ve satışlardaki durgunluk hakkında bilgi aldı. Vatandaşlarla da görüşen Çeler, hayat pahalılığı ve alım gücündeki düşüşün günlük yaşama etkilerine ilişkin değerlendirmeleri dinledi.

Program kapsamında bölgedeki işletmeleri de ziyaret eden TDP heyeti, esnafın yaşadığı ekonomik sorunları yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Esnafın özellikle yükselen giderler, düşen müşteri hareketliliği ve ekonomik belirsizlik nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini aktardığı belirtildi.

Zeki Çeler ziyaret sırasında yaptığı değerlendirmede, işletmelerin ve üreticilerin ayakta kalabilmesi için ekonomik politikaların yeniden şekillendirilmesi gerektiğini ifade ederek, yerel üretimi ve esnafı koruyan destekleyici adımların önemine dikkat çekti.