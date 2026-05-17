Panelde konuşan Arıklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yıllardır haksız izolasyonlar altında yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, Anavatan Türkiye’nin desteği sayesinde KKTC’nin bölgede güçlü şekilde ayakta durduğunu söyledi.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olmasının tarihi ve stratejik bir adım olduğunu ifade eden Arıklı, Rum tarafının uzlaşmaz bir politika izlediğini savundu.

Güney Kıbrıs’ın sürekli askeri anlaşmalar imzalayarak silahlandığını dile getiren Arıklı, özellikle İsrailli yatırımcıların bölgede yoğun şekilde yer aldığını söyledi. Türkiye’nin Rum-Yunan-İsrail ekseniyle bölgede baskı altına alınmaya çalışıldığını belirten Arıklı, buna karşın Türkiye’nin savunma sanayisinde son yıllarda büyük atılımlar gerçekleştirdiğini ve bunun bölge ülkelerinde dikkatle takip edildiğini kaydetti.

Avrupa’daki Türk toplumuna da çağrıda bulunan Arıklı, özellikle Almanya’daki Türklerin KKTC’ye yatırım yapmaları gerektiğini ifade etti. KKTC’nin bugün dünyanın en güvenli ve huzurlu destinasyonlarından biri olduğunu belirten Arıklı, Avrupa’dan Kuzey Kıbrıs’a hem turizm hem de yatırım amaçlı ziyaretlerin artırılması gerektiğini söyledi.

Program sonunda ATİB Başkanı Ali Paşa Akbaş ile Türk Kültür Merkezi Başkanı Nuh Yener’e organizasyona katkılarından dolayı teşekkür edilirken, Kıbrıs davasına gösterdikleri hassasiyetin önemli olduğu vurgulandı