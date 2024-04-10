Çeler yazılı bayram mesajında, insanların geniş sofralarda aileleri ve sevdikleriyle buluşmak için gün saydığı bayram gibi özel günlerde; sofraya koyacağı etin fiyatını, ne kadar gıda alabileceğini, çocuklarına harçlık ve yeni kıyafetler alıp almamayı düşünmek zorunda kalmasının, bayrama gölge düşürdüğünü söyledi.

Bayramlara ve yeni yıllara mutlu duygularla ve kaygısız girebilmenin artık lüks sayıldığı ülkede; yurttaşların her şeye rağmen tüm bu sıkıntılara biraz mola vermek için bayramı değerlendirilmesi gerektiğini belirten Çeler, "Herkese; güven ve refah içinde, sağlıklı, huzurlu, insanca ve mutlu olarak geçireceği bir bayram dilerim. Gelecek kaygısı yaşamadan, ayrıştırılmadan, adaletli ve eşitlikçi bayramlar geçireceğimiz günler çok uzak değildir. Mutlu bayramlar" ifadelerini kullandı.