Çeler, hükümetin Meclis önünde süregelen eylem ve şiddet olaylarına rağmen geri adım atmamasını eleştirerek, “Bu atanmışların gözünde yurttaşın ekonomisi bir yana, hayatlarının bile kendi koltuklarından daha fazla önemi yoktur” dedi.

Çeler, geçen haftadan bu yana süren eylem ve genel grevin toplumsal bir direnişi temsil ettiğini vurguladı. Yaşananların tek çözümünün hükümetin istifası ve geç kalınmış seçim tarihinin ilan edilmesi olduğunu belirten Çeler, “Kendi halkına cop ve biber gazıyla zulmeden, direnişi görmezden gelen, halkının karşısına çıkmaktan korkan, köşe bucak kaçan, rüşvet, yolsuzluk ve usulsüzlüklerle anılan bu yapının derhal istifasını açıklaması ve topluma derin bir nefes aldırması tek çıkış yoludur” ifadelerini kullandı.