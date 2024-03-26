Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile kamuda bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasına dikkat çekti, "Özel sektör yine üvey evlat!" dedi.

TDP Lideri Çeler, "Kamuda çalışanlara 9 gün bayram tatili açıkladı hükümet! Güzel haber, tabi ki destekliyorum. Kamu emekçisi de hak ediyor, dinlenmeli. Peki ya özel sektör? Hükümet bu kararı alırken ilgili Bakanlık (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı), özel sektör emekçisi için bir fikir sundu mu?Yani bu hiç akıllara geldi mi? Düşünüldü mü? Bir çalışma yapıldı mı? Özel sektör emekçisi, 9 günü geçtim, bayram da iki günü bile hak etmiyor mu?" diye sordu.

"Bizim Bakanlığımız döneminde, söke söke alıp verdik 1 Mayıs'da özel sektör emekçisine tatilini" diyen Çeler, açıklamasına şöyle devam etti:

"Herkes bayramlaşırken, aile büyüklerine ziyarete giderken ya da kısa bir tatile çıkarken, onların da bunlara hakkı olduğu birilerinin aklına geldi mi? Hiç sanmıyorum! Sevgili özel sektör emekçisi kardeşim; Bu düzen böyle gitmeyecek, bizim dönemimizde sen bırak unutulmayı, ilk akla gelendin, yine öyle olacaksın! Şimdiden herkese iyi bayramlar."