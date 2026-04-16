Çeler, "Paylaşılmayan silah izinleri ciddi bir şeffaflık sorunu yaratıyor" ifadelerini kullandı.

Zeki Çeler yazılı açıklamasında, Türkiye'de iki okulda yaşanan silahlı saldırılara işaret ederek, bunların sadece "bireysel vaka" değil silaha erişim ve denetim eksikliğinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini de göstergesi olduğunu söyledi.

Çeler, "Bir evde ateşli silah bulunması ve bu silahların güvenli şekilde muhafaza edilmemesi, telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir.” dedi.

İki okulda yaşanan saldırının denetim ve sorumluluk mekanizmalarının ne kadar hayati olduğunu ortaya koyduğunu kaydeden Çeler, KKTC'deki uygulamaları eleştirdi.

KKTC'de silah izinlerinin Bakanlar Kurulu onayına tabii olduğunu ve bu izinlerin kamuoyu ile paylaşılmadığını kaydeden Çeler, "Açık şekilde paylaşılmayan silah izinleri ciddi bir şeffaflık sorunu yaratıyor" görüşünü savundu.

Çeler kaç kişiye ateşli silah ruhsatı verildiği, izinlerin hangi kriterlere bağlı olduğu ve silah sahibi kişilerin yeterliliği ve denetiminin nasıl yapıldığı hususunda yetkililerden açıklama istedi.

Ateşli silahların doğrudan toplum güvenliğiyle ilgili olduğunu ifade eden Çeler, benzer acıların yaşanmaması için süreçlerin açık, denetlenebilir ve hesap verebilir olması gerektiğini kaydetti.

Çeler, yaşanan üzücü olay nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.