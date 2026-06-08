Meclis, yarın saat 10.00'da denetim gündemiyle toplanacak.

-Onaya ve bilgiye sunuş

Genel Kurul'da ilk olarak onaya ve bilgiye sunuşlara yer verildi.

Buna göre, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel’in brüt asgari ücretin altında maaş alanlara mali kaynak sağlanması için sunduğu önerinin Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi oylandı. Tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Daha sonra İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin gündeminde bulunan yasa tasarılarının üçüncü görüşmesine ilişkin tasarılar onaya sunuldu.

Genel Ortaöğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, İlköğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkereler oy çokluğuyla kabul edildi.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Sunat Atun, söz konusu tasarılarla ilgili komite raporlarını okudu.

Genel Ortaöğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, İlköğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.

Bugünkü toplantısını tamamlayan Genel Kurul'un gelecek birleşimi yarın saat 10.00’da olacak.