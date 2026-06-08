Çavuşoğlı, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 9. Eğitim Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, temaslarında Çavuşoğlu’na, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi ile KKTC’nin Bişkek Temsilcisi Tahir Osman Tahir eşlik ederken, toplantıda YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın da yer aldı.

Üye ülkeler arasındaki eğitim iş birliklerinin değerlendirildiği toplantıda Çavuşoğlu, bir de konuşma yaptı.

-Çavuşoğlu: “KKTC, bir eğitim adası olma vizyonuyla hareket ediyor”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türkü’nün, gönül bağları ve ortak kültürel kökleri ile her zaman, Türk Dünyası'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca eğitime büyük önem verdiğini belirten Çavuşoğlu, bilgiye yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olarak görüldüğünü ifade etti. Bu anlayış doğrultusunda Türk dünyasının farklı bölgelerinden gelen öğrencileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ağırlamayı yalnızca akademik bir faaliyet olarak değil, aynı zamanda kardeşlik hukukunun bir gereği olarak gördüklerini kaydeden Çavuşoğlu, eğitim alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

Çavuşoğlu, “Bu bağlamda toplantının başlıkları arasında yer alan öğrenci ve öğretmen değişim programlarının uygulanması, Türk Devleti Teşkilatı kardeş okul programının başlatılması, Kıbrıs Türkü’nün Türk dünyasıyla eğitim alanındaki iş birliğinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacaktır" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, bir eğitim adası olma vizyonuyla hareket etttiğini ve 100’ün üzerinde farklı ülkeden öğrenciye ev sahipliği yaptoğını dile getiren Çavuşoğlu, "Bu güçlü insan kaynağı ve akademik birikim, Türk dünyasıyla eğitim ve bilim alanındaki kurumsal bağlarımızın daha da güçlenmesine zemin hazırlamıştır.” diye konuştu.

-“Türk dünyasıyla eğitim, bilim ve yükseköğretim iş birliği güçleniyor”

KKTC’nin, Türk Akademisi’ne gözlemci üye olarak kabul edilmesi ve ülkedeki yedi üniversitenin Türk Üniversiteler Birliği’ne üye olmasının; Türk dünyasıyla eğitim, bilim ve yükseköğretim alanındaki kurumsal iş birliğinin güçlendiğinin göstergesi olduğunu belirten Çavuşoğlu, Türk Üniversiteler Birliği’ne üye üniversite sayısının artmasını arzuladıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, “Prestijli üniversitelerimiz, nitelikli akademik kadrolarımız ve çok kültürlü yapımızla, Türk Dünyası’nda eğitime, bilime ve insan kaynağı gelişimine katkı sunmayı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de öğrenci hareketliliği, ortak araştırma projeleri ve akademik iş birlikleriyle bu katkıyı daha da artırmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Orhun Değişim Programı’nın öğrenci ve akademisyenlere açılmasının KKTC’nin, Türk dünyası yükseköğretim alanıyla bütünleşmesi açısından tarihi bir adım olduğunu belirterek, “Bu bağlamda üniversitelerimiz, bahse konu hareketliliğe ev sahipliği yapmaya ve ortak programlar geliştirilmesi için tam destek vermeye hazırdır.” dedi.

-“KKTC küresel bir aktör olma yolunda ilerliyor”

“Üniversitelerin Ar-Ge ve inovasyon alanlarında önemli yatırımlar yapmatığını ve küresel ölçekte bilimsel çıktılar ürettiğini belirten Çavuşoğlu, bazı üniversiteleri dünya sıralamalarında ilk 500 içerisinde yer almasının, yürüttükleri politikaların doğru ve yerinde olduğunun en güçlü göstergesi olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Türk Akademisi ile kurulan ilişkiler sayesinde akademisyenlerin uluslararası bilimsel ağlara entegrasyonunun da güçlendiğini; YÖK ve YÖDAK iş birliğinde yürütülen çalışmalar ve ENQA üyelik sürecine yönelik atılan adımlarla yükseköğretim sistemini Avrupa standartlarına taşımak için kararlılıkla ilerlediklerini kaydetti.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yükseköğretimi artık yalnızca bölgesel değil, küresel bir aktör olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.” diyen Çavuşoğlu, TDT çatısı altında, atılacak adımların gelecek nesillere daha parlak ve müreffeh bir Türk Dünyası bırakacağını vurguladı.

KKTC’nin, Türk devletleri ailesinde, özellikle eğitim ve yükseköğretim alanlarında iş birliğini güçlendirmek amacıyla üzerine düşen katkıyı sunmaya devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, toplantının ev sahipliğini üstlenen Kazakistan'a, organizasyondaki katkılarından dolayı Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreterliğine ve katılımcılara teşekkür ederek, toplantının verimli sonuçlar doğuracağına olan inancını dile getirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı 9. Eğitim Bakanları Toplantısı, sonuç bildirisinin imzalanması ve aile fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.