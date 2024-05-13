Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, "Partimizi büyütmeye devam ediyoruz" dedi.

TDP Genel Başkanı Çeler, "Gün ve gün partimize katılımlar artıyor, bir taraftan ülke geleceği için çalışmalarımızı sürdürürken diğer yandan da partimizi büyütmeye devam ediyoruz. Özellikle bize sosyal medya aracılığı ile ulaşan gerekse bizi sokakta görüp yanımıza gelerek gönüllü katılımlar sağlayan tüm vatandaşlarımızın bu ilgisine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"TDP bu ülkenin umududur" diyen Çeler, şöyle devam etti:

"2 yıldır meclis dışı kalmasının eksikliği her alanda hissedilen TDP’nin hükümet ortağı olduğu dönemki icraatları da halen anılıyorsa, TDP umuttur, TDP Kıbrıs halkının geleceğidir."