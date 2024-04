UNICEF ve Dünya Bankası’nın son analize göre; dünya çapında her 6 çocuktan 1’inin aşırı yoksulluk içinde yaşadığına işaret eden Çeler, “Kıbrıs’ın kuzeyinde de çocuklara verilen değer ortada” dedi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayan Çeler, dünyada çocuklara bayram armağan eden tek lider olan Atatürk’ün geleceğin çocukların iyi yetiştirilmesinde olduğunu gördüğünü vurguladı ve “UNICEF ve Dünya Bankası’nın son analize göre, dünya çapında tahminen 333 milyon çocuk, diğer bir deyişle her 6 çocuktan 1’i aşırı yoksulluk içinde yaşıyor. Birçok ülkede çocuklar savaşın ortasında kurşunlara hedef olurken, birçok çocuk sağlıklı beslenme, barınma, iyi bir eğitim ve aile ortamından uzak büyüyor” dedi. -“Geleceğimiz olan çocuklara iyi bir yaşam sunmak asli görevimizdir” KKTC’de de dezavantajlı çocukların sayısının yüksek olduğunu söyleyen Çeler, ülkede fırsat eşitliği sunulmayan, balık istifi sınıflarda eğitim verilmeye çalışılan, yasa dışı kurslarla istismara açık hale getirilen, evine para getirmesi için çalıştırılan, hatta son yıllarda sokaklarda dilendirilen çocuklar bulunduğunu savundu. “Geleceğimiz olan çocuklara iyi bir yaşam sunmak bir tercih ya da lütuf değil asli görevimizdir” diyen Çeler, refah ve mutluluk seviyesi yüksek, ekonomisi iyi ülkelerde ilk göze çarpan şeyin çocuklara verilen değer olduğunun altını çizdi. Çeler, “Ülkemizde çocuklara verilen değer ortadadır. Böylesi bir ortamda da mutlu ve iyi eğitimli bireylerin yetişmesi mümkün değildir” diyerek, KKTC’de eğitimde ve yaşamın her alanında çocuklara fırsat eşitliği yaratabilecek, onların sağlıklı ve donanımlı birer birey olarak yetişmesini sağlayabilecek bir anlayışın gerekli olduğunu vurguladı.