Katıldığı televizyon programında sorularını yanıtlayan Çeler, TDP’nin yeni dönemi ve yeni Genel Başkanlığı hakkında sorulan sorular üzerine, TDP Genel Başkanı olmanın çok ciddi bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Çeler, “Ben lisede karar verdiğim şekilde üniversitede Siyasal Bilimler okuyarak, başka bir meslekten gelerek değil direkt bu alanda eğitim alarak siyasete girdim. TDP’de de ülkede gerçek anlamda bir siyaset yürütmek için başladığımız bu yeni dönemde zevkle birlikte çalışacağımız güzel bir ekiple yola çıktık. Bu yola baş koyduk, umarım toplumda bize bu heyecanın karşılığını sokakta gösterdiği gibi sandıkta da gösterecektir” dedi.



“Yerel üretim ve ekonomik kalkınma politikalarıyla ilgili çalışma başlattık”

Partinin ileriye dönük hedeflerinin sorulması üzerine Çeler, önce kendi evleri olan partiden başlayarak bir organizasyona giriştiklerini, partinin gelirlerinin, üye sayısının ve örgütlenmelerinin artırılması yönünde adım attıklarını ve birinci hedefin bu olduğunu kaydetti.

Geçtiğimiz hafta yapılan Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) seçildiği ilk Parti Meclisi (PM) toplantısında da öncelikli olarak yerel üretim ve ekonomik kalkınma politikalarıyla ilgili bir program hazırlamaya karar verdiklerini söyleyen Çeler, “Çalışmalarımız zaten vardı gerek eğitim gerek tarım gerek sağlık sistemi konusunda. Şimdi bunları geliştireceğiz, projelerimizi gün yüzüne çıkaracağız” dedi.



“Zaten biz seçim startını yaptığımız kurultayla verdik”

“Çevre ve İklim Politikaları” başlığı altında da bir çalışma yürüteceklerini, gelecek nesillere sürdürülebilir bir çevre ve çevre politikası bırakmak istediklerini anlatan Çeler, tüm canlıların bu adada hak ettikleri gibi yaşamalarını sağlamanın başlıca sorumluluklarından olduğunu belirtti.

Çeler, “Hukuk gibi diğer tüm alanlarda da parti içinde komitelerimizi kuruyoruz. Zaten biz seçim startını yaptığımız kurultayla verdik. Buna devam edeceğiz” dedi.



“İnsanlar hala kısa dönemde yaptığımız işleri konuşuyor ve bizden sevgi ve saygıyla bahsediyor”

Meclis’in tamamı için genelleme yapmadan, “Vekil olmak için vekil olmak”, “Popüler olduğu için aday gösterilmek” gibi nedenlerin Meclis’teki nitelikli vekil sayısını düşürdüğünü, bunun da toplum yararına olan yeni yasaların yapılmasında ciddi bir engel oluşturduğunu anlatan Çeler, “O koltuğa oturduğunuz o gün saygı görürsünüz ancak koltuktan indiğinizde o saygıyı artık göremezsiniz” dedi.

Çeler, “Bir makam elde ederek saygı ve sevgiyi kazanmak mümkün değil. Önemli olan yaptığınız icraatlarla o görevden ayrıldıktan sonra da toplumdan o sevgiyi, saygıyı ve ilgiyi görmenizdir. Biz bunu kısa hükümet dönemimizde yaşadık. İnsanlar hala kısa dönemde yaptığımız işleri konuşuyor ve bizden sevgi ve saygıyla bahsediyor” dedi.



“En büyük sebep; eğitim alanında nitelikten vazgeçilmesi”

Sahte diploma soruşturması konusunda da değerlendirmelerde bulunan Çeler, toplumun nasıl bu kadar yozlaştığını, ego tatmin etmek ya da makam elde etmek için yapılan bu sahteciliğin en büyük sebeplerinden birinin eğitim alanında nitelikten vazgeçilmesi olduğunu vurguladı.

Çeler, “Şimdiki hükümet ve Cumhurbaşkanı ‘Biz de bu kadar üniversite var, biz eğitim adasıyız’ diye övünmelerinin altında hangi motivasyon yatıyor, bu ortaya çıkıyor. Zaten insan ticareti, kadın ticareti ve kara para cenneti olarak görülüyorduk, şimdi buna bir de eğitim eklendi. Bu işin en kötü kısmıdır” dedi.



“Yarın iktidara gelsem bu üniversite görünümlü yapıların hepsini kapatırım”

“Yarın iktidara gelsem, dünyaya bu şekilde daha fazla rezil olmamak için bu üniversite görünümlü yapıların hepsini kapatırdım” diyen TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, aynı siyasileri ya da partileri seçenlerin motivasyonu konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

Çeler, “Seçimlere katılım oranına baktığımızda, geri kalan kısmın neden sandığa gitmediğini sorgulamamız gerektiği görülecektir. Biz hep ‘Nasıl olsa UBP’nin şu kadar kemik oyu var, CTP’nin şu kadar kemik oyu var, nasıl olsa kazanır’ argümanıyla hareket eden bir kesim var. Ben bunu Girne Belediyesi Başkanlığına aday olduğum seçimlerde yaşadım” dedi.



“‘Oyumuz yanacak’ algısını Girne Belediyesi seçimlerinde nasıl yıktıysak, genel seçimlerde de öyle yıkacağız”

Girne Belediyesi seçimlerinde, üç partili iktidarın adayının ve ana muhalefetin topu tüfeğiyle sahada mücadele ettiğini ve kendisinin tek başına ve arkasına toplumu alarak diğer iki adayla aynı oyu aldığını hatırlatan Çeler, bu anlayışı o seçimlerde yıktıklarını belirtti.

Çeler, “Toplumun iktidarda denemediğini parti TDP’dir. Ben muhalefet olmaya değil hükümet olmaya talibim diye partinin başına geçtiğimi söylemiştim. ‘Oyumuz yanacak’ algısını Girne Belediyesi seçimlerinde nasıl yıktıysak, genel seçimlerde de öyle yıkacağız” dedi.