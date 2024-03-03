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T.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine adrese ambulans sevk edildi. T.Ç., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

T.Ç., eğlence amaçlı arkadaşına ait otomobilin içerisine değil de üstündeki tavan bölümüne oturarak, yolculuk yapmak istedi.

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