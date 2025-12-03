Harmancı: 9. Engelsiz Sanat Gecesi’nde özel gençlerimizin sahnedeki başarısı en büyük gururumuz
Olay, 2 Aralık 2025 tarihinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Kolukısa, kendi imalatı olan çelik kasa kapısını banka içerisine kaydırarak taşırken dengesini kaybetti ve kapının altına sıkışarak yaralandı.
Yaralı, ambulansla kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ ayak bileğinde kırık teşhisiyle tedavi altına alındı ve müşahedeye alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.