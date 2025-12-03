Bunlar da ilginizi çekebilir

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Yaralı, ambulansla kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ ayak bileğinde kırık teşhisiyle tedavi altına alındı ve müşahedeye alındı.

Olay, 2 Aralık 2025 tarihinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Kolukısa, kendi imalatı olan çelik kasa kapısını banka içerisine kaydırarak taşırken dengesini kaybetti ve kapının altına sıkışarak yaralandı.

