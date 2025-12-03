Gazimağusa’da 2 Aralık 2025 tarihinde bir eğlence mekanında bulunan Bafra sakini 53 yaşındaki Oluş Alacan, aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Yapılan otopside Alacan’ın ölüm sebebinin “kalp ve damar rahatsızlığı” olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çamlıbel’de ise 1 Aralık 2025 tarihinde Laden Sokak üzerinde kamyonet sürücüsü olarak seyir halinde bulunan Akdeniz sakini 59 yaşındaki Bostan Kırar, aniden fenalaştı. Ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kırar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopside ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olduğu belirlendi. Polis bu olayla ilgili de soruşturmaya devam ediyor.