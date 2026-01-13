Çelik, parti genel merkezinde, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı’na ilişkin açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“AB dönem başkanlığını Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin devralmasının, Türkiye’yi etkileyip etkilemeyeceğine” yönelik soruya Çelik, şu cevabı verdi:

“Biz baştan beri AB’nin, Yunanistan’ın ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin esiri olmasının, AB’yi ne kadar küçük bir alana hapsettiğini, AB’nin küresel bir güç olmaktan çıktığını söyledik. Bugün gelinen noktada AB, Grönland çerçevesinde ortaya çıkan tartışmalara, Ukrayna-Rusya savaşı çerçevesinde ortaya çıkan tartışmalara, güvenlik garantileri çerçevesinde çıkan tartışmalara ve NATO çerçevesinde çıkan tartışmalara bakın, Türkiye’nin ‘AB bu şekilde küresel güç olamaz’ tezinin ispatlandığı bir dönemden geçiyoruz. Bu vizyonsuzluk esasında Türkiye’ye dönük genişleme perspektifinin durdurulmasıyla başladı. Ama ondan öncesinde Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi​​​​’nin marjinal tezlerinin AB tezi olarak sunulmasından dolayı ortaya çıktı. 7 Ocak’ta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi​​​​​​​, bu devralma sırasında KKTC’ye dönük ‘işgal,ilhak’ gibi ifadeler kullanıyor. Daha sonra da ‘bölünme’ gibi ifadeler kullanıyor. Bunların hepsi gayrimeşru ifadelerdir. Esas buradaki ilhak, 1963’te Rum kesiminin anayasayı, Kıbrıs Türk’ünün haklarını gasp ederek ortaya koyduğu işgal ile ilhaktır.”

“Bu zihniyetle hayatiyetini sürdürmesi çok zor”

Kıbrıs konusunda AB’nin herhangi bir şekilde arabulucu olamayacağına işaret eden Çelik, “Çünkü tarafsız değil. Tarafsız olmadığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi​​​​​​​’nin bu devir teslim sırasında söylediği sözlerle de bir kere daha ortaya çıkmıştır. Türkiye’nin üyeliği ile ilgili konu artık Güney Kıbrıs meselesi, Almanya, Fransa meselesi vesaire bunları aşmıştır.” diye konuştu.

Türkiye meselesinin, önceleri AB’nin küresel güç olup olmama meselesi olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

“Bakın burada net bir şekilde ilk defa söylüyorum. Türkiye’nin üyeliğine yaklaşım meselesi, bundan sonrasında AB’nin birlik olarak hayatiyetini sürdürüp sürdürememe meselesi haline gelmiştir. Yani bu zihniyetle hayatiyetini sürdürmesi çok zor olacaktır. Nitekim işte güvenlik konularındaki davranışlarını görüyorsunuz. Grönland meselesindeki dağınıklıkları, NATO ve Karadeniz, Doğu Akdeniz’deki yanlış tutumları…Bütün bunlar herhangi bir şekilde ekonomik güç olan ama bir şekilde siyasi güç, güvenlik gücü olamayan bir yapı ortaya koyuyor.”