İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri tarafından İran’a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonların ardından bölgedeki güvenlik ortamının son derece hassas ve kırılgan bir aşamaya girdiği bildirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, gelişmeleri Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile tam eşgüdüm halinde, bölgedeki temsilciliklerle birlikte yakından takip ettiklerini açıkladı.

Bakanlık, İran ve Körfez ülkelerinde bulunan KKTC vatandaşlarına güvenli bölgelerde kalmaları ve yerel makamların açıklama ile uyarılarını dikkatle takip etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Acil durumlarda vatandaşların, bölgedeki temsilciliklerin irtibat numaraları ile Bakanlığın 24 saat hizmet veren Konsolosluk Çağrı Merkezi 0533 851 4006 hattı üzerinden yetkililere ulaşabileceği kaydedildi.

Bakanlık tarafından verilen bilgiye göre, turistik amaçla Dubai’de bulunan 37 kişilik vatandaş grubu temsilcilik yetkilileriyle temasa geçti. Söz konusu vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu, güvenlikleri açısından endişe verici bir durum bulunmadığı ve askıya alınan uçuşların yeniden başlamasının ardından ülkelerine dönüşlerinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, mevcut durumun daha geniş çaplı bir çatışmaya dönüşmemesi ve yeni insani kayıplara yol açmaması yönündeki temenniler de yinelendi.