SÜTEK’ten yapılan basın açıklamasında, gerçekleştirilen analizler sonucunda söz konusu sütün, süt ürünleri imalatında kullanılabilmesi için gerekli standartları sağlamadığının tespit edildiği belirtildi. Durumun işletme sahibine resmi olarak bildirildiği ifade edildi.

“Alımı ve İşlenmesi Mümkün Değildir”

Açıklamada, mevzuat ve ilgili uygulamalar gereği belirtilen nitelikleri karşılamayan sütün alımı ve işlenmesinin, yani ürün haline getirilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi. Bu kapsamda üreticinin, yapılan bildirim üzerine sütü dökerek imha ettiği bildirildi.

“Rutin İşleyiş Devam Ediyor”

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yapılan açıklamada ayrıca, kriterlere uygun olduğu sürece süt alımı ve pazarlanmasına ilişkin rutin işleyişin devam ettiği önemle vurgulandı.