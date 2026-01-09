Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığı’na bağlı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü bütçesi altında yer alan “Cemile Yardımları” kaleminden maaş alan 5 kişinin maaşlarına zam yapılmasına karar verdi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, söz konusu kişilerin maaşları 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 21,66 oranında artırılacak.

Bu maaş artışının getireceği mali yük ise Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nün 2026 Mali Yılı Bütçesi’nde “Cemile Yardımları” kaleminden karşılanacak.