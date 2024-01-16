Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Morgül; geçtiğimiz günlerde Bülent Ersoy 'un Zeki Müren ile ilgili sözleri soruldu Morgül ise "Ersoy, biliyor ki Türkiye Cumhuriyetinin en büyük dev Anıtı bizim kıymetli Çanakkale şehitliği yapılması aşamasında ki en büyük emeği maddi ve manevi şekilde 44 ücretsiz konser veren büyük sanat Güneşi Zeki Müren den başkası değildir edindiği tüm mali yine Devletine hibe etmiş bir sanatçı dir bugüne kadar Türkiye Cumhuriyetine ne taş koymuş, ne eser bırakmış ki Ölen bir insan'ın arkasından bu sözleri sarf ediyor onun bildiği tek şey ise gorgusuzce kürk, pırlanta ev araba bunlar fani şeyler"dedi.

Morgül Sahnede şehitler için ve Rauf Denktaş in ölüm yıldönümü için saygı duruşuna davet etti ve 10. Marşını okuyarak unutulmaz bir geceye imza attı.