Cemoğlu, bugün Lefke Gazi Lisesi öğrenci ve velilerinin düzenlediği eylem devam ederken, ilgili sendika ve birliklerin katılımıyla Başbakanlık’ta yapılan Deprem Denetim Komitesi toplantısının ardından konuştu.

Toplantıyı “kendilerinin lehine” bir adım olarak değerlendiren Cemoğlu; Müsteşar Durali Güçlüsoy’a ilgisi için teşekkür etti.

Hiçbir kararın “gözden geçirilmez” olmadığını kaydeden, toplantıda da Anıtlar Yüksek Kurulu’nun kararı gözden geçireceği yönünde sinyaller olduğunu belirten Cemoğlu, çalışmaların yeniden yapılacak olmasından üzüntü duyduğunu ama önemli olanın öğrencilerin güvenliğinin sağlanması olduğunu dile getirdi.

Cemoğlu, öğrenciler için güvenli bir bölge oluşturulacağını, birkaç prefabrik sınıfın daha geriye çekileceğini söyledi. Okulu terk etmeyecekleri yönünde de söz aldığını ifade eden Cemoğlu, söz verilen çalışmaların başladığını görmek adına iki gün daha eğitime ara verileceğini açıkladı. Müdür Cemoğlu, ciddi bir karar alınana kadar da eylemlerine devam edeceklerini vurguladı.