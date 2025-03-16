Akpınar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a başarılar dileyerek, sürecin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için hayırlı olmasını temenni etti.

Akpınar ayrıca, Kıbrıs Türk halkının haklarının ve çıkarlarının savunulması gerektiğine vurgu yaparak, katılımcılara ortak akıl ve uzlaşı anlayışıyla hareket etme çağrısında bulundu.

Akpınar'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Sabahın İlk Saatlerinde Cenevre Kıbrıs Müzakere Programı için , Ercan’dan ayrılmış bulunuyoruz .

Cumhurbaşkanımız Sn . Ersin Tatar ‘a müzakere görüşmelerinde Demokrat Parti olarak başarılar diliyoruz . Sürecin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için hayırlı olmasını diliyorum. Kıbrıs Türk Toplumunu , Halk olarak olması gerektiği yere taşımak boynumuzun borcu.

Katılım sağlayan heyet üyelerimize ayrıca ortak akıl ve uzlaşı anlayışında tek vücut olma temennilerimi dile getiriyor . Cenevre 5+1 Müzakere Sürecinde başarılar diliyorum"