Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cengiz Topel Hastanesi’nin de randevu hattına dahil olduğu bildirildi.

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Açıklamada, “Cengiz Topel Hastanesi'nden randevu talep eden vatandaşlarımız 1101'i arayarak randevu alabilirler.” denildi.