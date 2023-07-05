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Açıklamada, “Cengiz Topel Hastanesi'nden randevu talep eden vatandaşlarımız 1101'i arayarak randevu alabilirler.” denildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cengiz Topel Hastanesi’nin de randevu hattına dahil olduğu bildirildi.

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