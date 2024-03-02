Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Cengiz Ünder karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertlilerin mücadeledeki 2. golünü kaydeden Cengiz Ünder, "Kariyer rekorumu rahat geçeceğimi düşünüyorum. Yaklaşık 2 ay Futbol oynamadım. Sakatlık dönüşü zor olsa da şimdiden 9 golüm oldu. Daha fazla atacağımı düşünüyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Mental olarak düşmemeye çalışıyorum. Dışarıya kulağımı kapatıyorum ve sadece işime odaklanıyorum." dedi.

Ünder, Dusan Tadic ile yakaladıkları uyuma vurgu yaparak, "Ankaragücü maçında benzer bir pozisyon yakaladım ama atamadım. Burada attım. Dusan ile çok iyi anlaşıyorum. Kendime güveniyorum ve özgüvenim var. Daha çok maç var. Uzaktan gollerimi taraftarlara göstereceğim." dedi.

Cengiz Ünder, Fransa Ligue 1'de Marsilya forması giyerken bir sezonda 13 gol atmıştı.