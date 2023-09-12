Park, Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği işbirliği kapsamında Rize Belediyesi ve Girne Belediyesi desteği, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, gönüllerle ve Cengo-V Vakfının finansesi ile hayata geçti.

Cengo-V Vakfından yapılan açıklamada parkın açılışının yarın 14.00'de gerçekleşeceği belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

CENGO Vakfı, çocukların ve gençlerin mutluluğu için projeler üretiyor.

Girne Püsküllü Bölgesinde yürüttüğümüz projemiz tamamlanmıştır. Bunu öncelikle çocuklarımıza ve gençlerimize sonra da tüm halkımıza duyurmaktan mutluluk duyarız.

Bizler ve bizlerle birlikte bu yolda yürüyen ve her geçen gün sayısı artan birçok iyiliksever, vermenin, diğer faydalarının yanı sıra, verenin ruhunu özgürleştirdiğine şahit oldu. İyiliğin bulaşıcı olduğunu deneyimledi. Bizler ve yoldaşlarımız, veren el olmanın alan el olmaktan çok daha kıymetli olduğunu hayat tarzımız yaptık.

Yolculuğumuz çok özeldi ve güzeldi. Tamamlamak nasip oldu.

Ayak izlerimizin olduğu vatanımıza, yürek izlerimizin olduğu emanetlerimize, Rabbimizin selam izlerinin olduğu meleklerimize armağan olsun.