Süleyman Cengiz Eminoğlu (Cengo) Vakfı, Evkaf’ın da katkılarıyla çocuklar ve gençlerin yararı için projeler üretmeye devam ediyor.

Uzun soluklu çalışmalar sonucunda çok sayıda iyiliksever insanın katkı koyduğu Cengo-V Girne Püsküllü ve Çocuk Parkı, Evkaf’ın da maddi ve manevi destekleriyle çocukların ve gençlerin kullanımına hazır hâle getirildi.

Açılış esnasında açıklamalarda bulunan Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, yıllardır karşılıksız iyilik yaparak vakıf geleneğini Cengo Vakfıyla yaşatan Özge Özbekoğlu’na bizlere bu gururu yaşattığı için teşekkür etti.

Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durması maksadıyla alternatif çözümler üretmemiz gerektiğine de değinen Benter, iyiliksever insanların bir araya geldiğinde başaramayacağı hiçbir şey yok, bu örnek proje inşallah herkese örnek olur, hep birlikte bu projeleri arttırarak devam ettiririz, ifadelerini kullandı.

Cengo Vakfı’nın kurucusu Özge Özbekoğlu ise açılışta yaptığı konuşmasında gönüllü bir ekiple çıktıkları bu mutluluk yolculuğunda sonuna geldikleri için çok mutlu olduklarını, sürdürülebilir bir bina ve parkı topluma kazandırarak yüzlerce çocuğa ulaşabilmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.