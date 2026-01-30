Alithia 17 Ocak’ta Larnaka Merkezi Polis Karakolu önünde meydana gelen ateş açma olayında karışarak kavga ve ateş açma şüphesiyle gözaltına alınan 48 yaşındaki kişinin, polisin sağladığı cep telefonuyla birçok arama yaptığını yazdı.

Gözaltındaki şahsa cep telefonunu önceki günlerde veren ve arama yaptıran polis memuru, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi üzerine dün mahkeme emri ile tutuklandı.

Telefon görüşmesi yapan şahsın ve karakol önündeki olaya karışan diğer 4 kişinin dün doğrudan Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldığı ve şu anda hükümlü olarak Rum Merkezi Cezaevi’nde bulunduğu bilgisi verildi.