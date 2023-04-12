Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Çağlayan Cesurer, BRT ekranlarında yayınlanan ‘17. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin 15 gündür gerçekleştirdikleri eyleme işaret eden Cesurer, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile olumlu ve uzun soluklu bir görüşme gerçekleştirdiklerini ancak hükümetteki sıkıntının devam ettiğini gördüklerini belirtti.

Cesurer, “Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu ile dün gerçekleştirdiğimiz uzun soluklu toplantıda iyi bir diyalog ortamı yakalandı. Tarafların örtüşen noktaları çoktu ancak toplantının ardından Bakanlar Kurulunda belli ki sıkıntılar yaşandı, yaşanıyor... Biz 15 gündür yoldayız, 15 gün daha kalırız” dedi.

“Top Hükümet tarafındadır“diyen Cesurer, ortak akılla sorunların çözülebileceğini ifade etti.

Cesurer, Kamu İhale Değişiklik Yasası’ndaki değişikliklerin endişe yarattığını da kaydetti.

Cesurer “Kamu İhale Yasası’nda yapılacak değişiklikler konusunda endişelerimiz var. Farklı söylemler var… Bu ülkenin geleceğinin daha parlak olması faturaların aşağı düşmesi, birebir gördüğümüz sorunlara kayıtsız kalmamızı ise kimse beklemesin” dedi.

KIB-TEK çalışanının tutuklanmasına ilişkin ise Cesurer, trafoların yanından geçenlerin ya tutuklandığını ya da ifadesinin alındığını söyledi.