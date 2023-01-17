Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Çağlayan Cesurer, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Türkiye’den KKTC’ye kabloyla elektrik temin edileceği yönündeki müjdeye işaret etti.

EL-SEN Başkanı Cesurer, “Bugün basına düşen haberleri hayretle izliyoruz… Kablo ile elektrik mi dediniz buyurun çekin. Ancak bu ülkede şu anda 100 MW aşan güneş enerjisi kurulumu var ve 50 MW'lık kurulum talebi sırada bekliyor. Mevsim geçişlerinde genel talebin 90 MW düştüğü gerçeğiyle dönem dönem bizim kablodan elektrik almaya değil satmaya ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Cesurer, aksi takdirde güneş enerjisine yapılan tüm yatırımların bir bir kapatılacağını dile getirerek, “Sadece AKSA’nın bir santraline değil, tüm Türkiye'ye bağlantı yapılacaksa buyurun yapın” dedi.

“NE PAHASINA OLURSA OLSUN TEK TARAFLI ANLAŞMAYA SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ”

“İhtiyacımız halinde alabileceğimiz, ihtiyacımız halinde satabileceğimiz bir sistem kuracaksınız buyurun kurun” diyen Cesurer, açıklamasına şöyle devam etti:

“Fizibilite raporu olmadan alım garantisi adı altında bu topluma dayatılmaya çalışılan ambalajın içerisindekini 15 yıl önce gördük ve biliyoruz ve ne pahasına olursa olsun tek taraflı anlaşmaya seyirci kalmayacağız.”