Ziyaret sırasında Cevdet Yılmaz, Öztürkler’e tablo takdim etti.



Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Yılmaz, Meclis Başkanı Öztürkler’e hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel ve bazı bakanlar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen etkinliklerin ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.



Öztürkler, Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü ilişkilerin ve iş birliğinin önemli bir göstergesi olarak değerlendirdiği görüşmeden duyduğu memnuniyeti ifade etti.



Nazik ziyaretlerden ötürü teşekkürlerini sunan Öztürkler, bu tür etkileşimlerin iki ülke arasındaki bağları daha da pekiştirdiğini vurguladı.