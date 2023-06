Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın basın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

-Yeni görevimin ardından ilk yurt dışı ziyaretimi KKTC'ye yapıyorum. Bundan büyük bir onur duyuyorum. Geçmişteki birikimle, hep birlikte geleceğe yürüyeceğiz.

-KKTC'nin her bir köşesindeki kardeşlerimize Sayın Erdoğan'ın selamlarını iletiyorum.

-Sayın Tatar'la çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

-KKTC'nin hakkaniyetle mücadelesi ile ve kalkınma yönündeki girişimleri ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldık.

-KKTC için yapılacak her bir çalışmanın görev ve sorumluluklarımız arasında apayrı bir yeri vardır. Kardeşlik bağlarımız çok güçlüdür. Biz Kıbrıs Türkü'nün dertleri ile dertleneceğiz, ihtiyaçlarınızı kendi ihtiytaçlarımızdan ayrı görmeyeceğiz.

Yılmaz: Ercan'da büyük bir sorun yok; denizi geçtik, derede boğulmayacağız

-31 Mart'ta imzalanan işbirliği çerçevesinde KKTC'yi imar ve ihya etmek üzerine gayretlerimizi hızlandıracağız. Yeni Ercan'ı ziyaret ettik, incelemelerde bulunduk. Geniş bir heyetle buradayız.

-Ülkemizin destekleri ile yapılan bu terminal binasının en kısa zamanda hizmete açılması için KKTC makamları ile birlikte çalışacağız, yakından takip edeceğiz. 20 Temmuz'da Sayın Erdoğan'ın uçağı Ercan'a inecektir. Çok önemli bir eksiklik ya da sorun yok. Denizi geçtik, derede boğulmayacağız.

-Bugün yapılmakta olan Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini ve Girne bağlantı yolu projesini de sahada ziyaret edeceğiz.

-Yeni projelerimizi, ilgili bakanlarla yapılacak görüşmelerde ele alacağız.

-Tüm projeler KKTC'nin istikbal ve refahı içindir. KKTC bu gelişmelerle ambargoları yıkacak, dünyaya açılacaktır.

-KKTC ve Kıbrıs Türk halkı egemen bir devlet olarak, uluslararası arenada hak ettiği yeri, kısa zaman içerisinde alacaktır.



"İsias'la ilgili tüm soruşturmalar titizlikle yürütülmektedir"

-Depremlerin yıkıcılığını beraber gördük. Deprem Fonu oluşturulduğunu öğrendim, büyük bir memnuniyet duydum.

-İsias'la ilgili tüm soruşturmalar titizlikle yürütülmektedir. Şampiyon Meleklerimizi daima kalplerimizde yaşatacağız.

"Kıbrıs Türk tarafının haklarını görmezden gelen tek taraflı girişimleri asla yanıtsız bırakmayacağız"

-Doğu Akdeniz durumu da ele aldık. Adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm vurgusu yaptık. Bunu Sayın Tatar'la temin ettik. Çözüm ancak adadaki gerçekler üzerine şekillenebilir.

-Kıbrıs Türk tarafının haklarını görmezden gelen tek taraflı girişimleri asla yanıtsız bırakmayacağız.

-Avrupa Birliği'ni de buradan daha hakkaniyetli bir duruşa davet ediyorum.

-İki devletli çözüme her zaman açık olduğumuzu tekrardan vurgulamak isterim.

-Doğu Akdeniz'de KKTC'nin haklarını her zaman korumakta kararlıyız, her zaman yanınızdayız