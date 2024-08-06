Başbakan Ünal Üstel, Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşmede, 2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması sürecini, gündemde yer alan konuların ele alındığı vurgulandı.

Cevdet Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hayatına dokunan projeleri değerlendirme fırsatı bulduk” dedi.

Projelerin planlanan takvim çerçevesinde tamamlanabilmesi için gerekli reformların takipçisi olacaklarını belirten Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Türk halkının refahının artırılması ve KKTC’nin gelişip güçlenmesinin Türkiye’nin önceliği olduğunu vurguladı.

Geçtiğimiz yılda olduğu gibi önümüzdeki dönemde de verimli işbirliği, eşgüdüm ve dayanışma içerisinde çalışmaların sürdürüleceğinin altını çizen Yılmaz, “Türkiye olarak, uluslararası topluma Kıbrıs Türklerinin haklı davasını anlatmaya ve KKTC’ye desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Nazik ziyaretleri için Sayın Üstel’e teşekkür ederim” dedi.