Üstel'in Ercan'da yaptığı konuşma şöyle:

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki sarsılmaz ilişkiler ve iş birliği malumunuzdur. Bugün de bu karşılıklı iş birliği ve ilişkileri daha da üst seviyelere taşımak için bir aradayız.

Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızla az sonra Lefkoşa’da çok özel bir toplantıya katılacağız. Çeyrek asırdır hayata geçirilmemiş KKTC 4. Beş yıllık kalkınma planının sunuşuna katılacağız.

Hatırlayacaksınız hükümete geldiğimiz ilk günden itibaren, bu ülkede istikrasızlıklar yüzünden yıllarca hayata geçirilmemiş pek çok proje ve reform olduğunu hep söylüyoruz. İşte 5 yıllık kalkınma planı da bunlardan bir tanesi. Bu son derece önemli bir adımdır. Kalkınma Planını son derece önemsiyoruz.

Ekonomik konularla ve kalkınma planları üzerinde yıllarca uğraşan ve bu konuda ciddi deneyim sahibi olan sayın cumhurbaşkanı yardımcımızın da bizlerle aynı duyguları paylaştığını düşünüyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, kendi ayakları üzerinde duran, dünya ile kucaklaşan ve dünya ile yarışan bir devlet olmak istiyorsak, kalkınmamızı hızlandırmalıyız ve her şeyden önemlisi bunu planlı şekilde yapmalıyız.

Hedefimiz, güçlü, istikrarlı, planlı ve süründürülebilir kalkınma hedefini yakalamış bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir.

Değerli basın mensupları;

Yine bugün halka hizmet noktasında, eli ile, gözü ile yüreği ile halka dokunan muhtarlarımızla da bir toplantı yapacağız. Bu toplantıyı da son derece önemsiyoruz.

Değerli basın mensupları;

Hükümetimizi kurduğumuz günden bugüne, Türkiye ile karşılıklı sevgi saygı ve iş birliğine dayalı ilişkilerimizi en üst seviyelere çıkardık. Böyle de devam ediyoruz.

Bugün aynı zamanda, ülkemizde devam eden projelerin geldiği aşamaları da ele alacağız.

Bunun yanında yeni projelerimizin ne zaman başlatılacağı üzerinde de duracağız.

Hastane projelerimiz başladı devam ediyor.

Lefkoşa Kuzey çevre Yolu Projesi, Girne Doğu Çevre Yolu Projesi, Karpaz’a yol projesi gibi projeler gündemimizde olacak.

Devam eden okul projelerimiz var, devam eden diğer sağlık projelerimiz var. Geçen yıl gündemimize aldığımız KKTC’nin enerji arzının karşılanmasına yönelik projelerimiz var. Hepsini gözden geçireceğiz.

Diğer yandan artık tamamlanması gün meselesi olan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin bir simgesi haline dönüşerek yüzyıllar boyunca varlığını koruyacak, yeni cumhurbaşkanlığı ve yeni meclis binamızın projesi var.

Gördüğünüz üzere bu yıl ve 2026 yılı içerisinde hayat bulacak pek çok projemiz ülkede yaşayan tüm vatandaşlarımızın direk hayatına dokunacak.

Özellikle yol projeleri, hastane projeleri, eğitim, tarım, su ve enerji projeleri ülkede yaşayan herkesin hem hayatına dokunacak hem de hayat seviyesini yükseltecek. Dolayısı ile bu ziyaretin tarihi bir ziyaret olduğunu düşünüyorum.