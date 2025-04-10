Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle hayata geçirilecek Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi projesini, “Lefkoşa için umut vadeden, hayati bir adım” olarak nitelendirdi.

Bu modern sağlık tesisinin, sadece bir bina inşa etmekten öte, Lefkoşa halkının uzun yıllardır beklediği, çağdaş standartlarda sağlık hizmetine erişimini sağlayacak bir vizyonun ürünü olduğuna vurgu yapan Yılmaz, proje planlamasının sadece bugünkü nüfus düşünülerek değil, 2035 perspektifinde gelecek nüfusun da dikkate alınarak yapıldığını söyledi.

-50 bin metrekare kapalı alan

Yılmaz, Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi'nin, 50 bin metrekarelik kapalı alanı, 320 yatak kapasitesi, 110 yoğun bakım yatağı, 80 poliklinik, 12 ameliyathane, modern teşhis-tedavi birimleri ve ileri tıbbi cihazlarla donatılmış altyapısıyla, bölgenin sağlık alanındaki en kapsamlı projelerinden biri olduğuna da vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi Lansmanı'nda konuştu.

Yılmaz, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlü iş birliğinin somut ve gurur verici bir örneği olan Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi'nin tanıtım lansmanında KKTC’de olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının hür ve özgür şekilde dalgalanması için en güçlü desteği veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ve muhabbetlerini ileten Yılmaz, şöyle devam etti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, tarih sahnesinde sayısız zorluğa göğüs germiş, eşsiz azmi ve sarsılmaz iradesiyle her koşulda varlığını sürdürmeyi başarmış kahraman bir halkın vatanıdır.

İşte bu müstesna mücadele bilinciyle, bizler de Türkiye Cumhuriyeti olarak, Kıbrıs Türk halkının en temel insani hakkı olan sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir yaşam sürmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmeyi tarihi bir sorumluluk olarak görüyoruz.

2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 15,9 milyar liralık bir kaynak tahsisi sağlamıştık. Bu kaynağın büyük bir bölümü fiilen kullanılmış durumda.

Söz konusu destek, sadece bir finansman aktarımı değil, iki kardeş halkın kader birliğini pekiştiren, ekonomik ve sosyal kalkınmayı hedefleyen çok boyutlu bir iş birliğinin ürünüdür.

Bu şiarla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ünal Üstel ile birlikte 21 Mart 2025 tarihinde imzaladığımız 2025 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması ile yaklaşık 21 milyar liralık bir kaynağı Kıbrıs Türkü'nün hizmetine sunmuş bulunuyoruz.”

Cevdet Yılmaz, yeni dönemde önceliklerinin; başta altyapı, sağlık, eğitim ve dijital dönüşüm olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin topyekün kalkınmasını hızlandıracak, Kıbrıslı Türk kardeşlerinin refahını artıracak stratejik projeleri hayata geçirmek olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu insan odaklı kalkınma modeliyle, özellikle sağlık alanında KKTC’ye önemli katkılar sağlanmaya devam edildiğini ifade eden Yılmaz, “Hem Sayın Tatar’a hem de Sayın Üstel’e bu hayati projeyi yakından takip etmelerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Yılmaz, modern donanımıyla göz dolduran Yeni Girne Askeri Hastanesi projesini tamamlayarak geçen Kasım ayında hizmete sunduklarını anımsattı.

Daha önce 23 farklı noktada hizmet veren küçük sağlık birimlerini tek bir çatı altında toplayarak, hem verimliliği artırdıklarını hem de daha kapsamlı sağlık hizmeti sunma imkânı oluştuğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

“Güzelyurt Hastanesi'nin acil ve poliklinik hizmetlerini sunacak şekilde en kısa sürede açılması için 134 milyon TL ödenek tahsis ettik ve inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

Yine önemli bir ihtiyaca cevap verecek olan Pamuklu'ya yeni bir sağlık merkezi kazandırmak için 255 milyon TL kaynak ayırdık ve proje çalışmaları sürüyor.

Maraş bölgesinde ise 1.000 metrekarelik modern bir Sağlık Merkezi'nin yapımı için 55 milyon TL kaynak aktardık ve inşallah Nisan ayı gibi projenin geçici kabulü gerçekleşecek.

Lapta'da da mevcut sağlık merkezini modernize ediyor ve ek poliklinikler inşa ediyoruz.

Bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi ile sağlık alanında KKTC’ye sağladığımız destekleri taçlandırmış olacağız.

Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti ve en büyük şehri olarak, artan nüfusu ve gelişen ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli sağlık hizmetlerine duyulan gereksinimin her geçen gün daha da arttığı bir merkezdir.

Mevcut sağlık altyapısının bu büyüyen talebi karşılamakta zorlandığı aşikârdır.

İşte tam da bu noktada, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle hayata geçirilen Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi projesi, Lefkoşa için umut vadeden, hayati bir adımdır.

Bu modern sağlık tesisi, sadece bir bina inşa etmekten öte, Lefkoşa halkının uzun yıllardır beklediği, çağdaş standartlarda sağlık hizmetine erişimini sağlayacak bir vizyonun ürünüdür.

Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi, 50 bin metrekarelik kapalı alanı, 320 yatak kapasitesi, 110 yoğun bakım yatağı, 80 poliklinik, 12 ameliyathane, modern teşhis-tedavi birimleri ve ileri tıbbi cihazlarla donatılmış altyapısıyla, bölgenin sağlık alanındaki en kapsamlı projelerinden biridir.

2024 yılı anlaşmasında sağlık sektörüne ayrılan 1 milyar 447 milyon liralık kaynakla yürütülen projeler arasında özel bir yere sahip olan bu hastane; yalnızca fiziki kapasiteyi artırmakla kalmıyor. Aynı zamanda, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak, sistemin etkinliğini artıracak ve sağlık çalışanları için daha verimli bir çalışma ortamı sunacaktır.”

Cevdet Yılmaz, proje planlamasının sadece bugünkü nüfus düşünülerek değil, 2035 perspektifinde gelecek nüfusun da dikkate alınarak yapıldığını söyledi.

Bu doğrultuda planlanan sağlık kapasitesini bugünden öngörerek yatırım işbirliklerinin bu vizyonla şekillendiğini ifade eden Yılmaz, Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin rezerv alanları ile genişlemeye açık biçimde planlanmış olmasının da bu öngörünün bir sonucu olduğunu kaydetti.

Bu hastane sayesinde hem acil sağlık hizmetlerine daha hızlı müdahale edilebileceği hem de uzmanlaşmış birimlerle teşhis ve tedavi süreçlerinin daha etkin yönetilebileceğini ifade eden Yılmaz, aynı zamanda bölgedeki diğer hastanelerin üzerindeki yükün hafifletileceğini, sevk zincirinin daha verimli işleyeceğini belirtti.

Hasta odalarının iki kişilikten fazla olmaması, her bölümün hasta mahremiyetine ve psikolojik konfora uygun biçimde tasarlanması, mimariden teknolojiye kadar her ayrıntının insan odaklı düşünülmesinin, bu yapının niteliğini daha da yükselttiğine işaret eden Yılmaz, şöyle devam etti:

“Diğer taraftan, hastane tasarlanırken sağlık çalışanlarımız için de konforlu, işlevsel ve verimli bir çalışma ortamı oluşturulmuştur. Bu sayede hasta memnuniyetinin yanında, çalışan memnuniyeti de gözetilmiş oluyor. Bu hastane, sadece Lefkoşa’ya değil, tüm KKTC halkına hizmet verecek bir merkez olarak planlandı.

Acil vakaların çok daha hızlı ve etkin şekilde müdahale edileceği bir altyapıya sahip olacak olan bu merkez, sağlık turizmi açısından da KKTC'nin cazibesini artıracak, bölgesel düzeyde stratejik bir rol üstlenecektir.

Bu tesisin donanımı ve konfor seviyesi, yalnızca yerli halkın değil, yurt dışından gelen hastaların da tercih edeceği bir merkez olmasına olanak tanıyacaktır.”

Yılmaz, Lefkoşa’nın sağlık alanında bölgesel bir çekim merkezi haline gelmesi yönündeki adımları farklı projeler eliyle de desteklediklerini ifade ederek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Sağlık Kampüsü'nde sürdürülen kapsamlı renovasyon çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.

2024 yılı anlaşması çerçevesinde sözkonusu hastane yerleşkesinin Master Planın hazırlanması ve plan doğrultusunda ilave bina ve tadilatlarının karşılanması amacıyla 255 milyon TL kaynak tahsis edildiğini ifade eden Yılmaz, “Ayaktan tanı ve tedavi merkezlerinden ruh ve sinir hastalıkları hastanesine, onkoloji merkezinden palyatif bakım hizmetlerine kadar birçok alanda altyapı iyileştirmeleri ve kapasite artışları gerçekleştiriliyor.” dedi.

Böylece hem yeni yatırımlar hem de mevcut altyapı ile birlikte, entegre ve güçlü bir sağlık sistemi inşa edilmiş olacağını ifade eden Yılmaz, “Sağlık, insan hayatının en temel hakkıdır” dedi ve şöyle devam etti:

“Bir çocuğun ilk muayenesinden yaşlı bir vatandaşımızın palyatif bakımına kadar her aşamada kaliteli, erişilebilir, sürdürülebilir sağlık hizmeti sunmak, devletin asli görevlerinden biridir.

Bizler de bu anlayışla, Kıbrıs Türk halkının sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanması için projeler üretmeye, kaynak sunmaya, teknik destek sağlamaya devam edeceğiz.

Bugün burada tanıtımını yaptığımız bu eser, bir binadan öte, gönüller arasındaki bağı pekiştiren bir köprü, ortak geleceğimize atılmış güçlü bir imzadır.

Türkiye Cumhuriyeti olarak, her alanda olduğu gibi sağlıkta da KKTC’nin yanında olmayı sürdüreceğiz.

Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi projesinin hayırlı olmasını diliyor, en kısa zamanda yapımına başlanarak Kıbrıs Türk Halkı’nın hizmetine sunulmasını temenni ediyorum. Bu önemli yatırımın KKTC’ye kazandırılmasının takipçisi olacağız.

Emeği geçen tüm kurumlara, Cumhurbaşkanı Sayın Tatar, Başbakan Sayın Üstel ve Bakanlara; projede görev alan mühendislerimize, sağlık çalışanlarımıza ve katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum.

Tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerime sağlıklı, sıhhat dolu bir ömür diliyor hepinizi bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.”