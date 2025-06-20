Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kültürel kalkınmaya yönelik temasları çerçevesinde Güzelyurt Belediyesi Kitap Evi’ni ziyaret etti.

Ziyarete, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve çok sayıda bürokrat da eşlik etti. Bölgenin kültürel yaşamına katkı sağlayan Kitap Evi, heyet tarafından yoğun ilgi gördü.

Heyet, Kitap Evi’nin kütüphane altyapısını, etkinlik alanlarını ve sunduğu sosyal-kültürel hizmetleri yerinde inceleyerek bilgi aldı. Cevdet Yılmaz, “Kültürel kalkınma, ekonomik kalkınmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Güzelyurt Belediyesi’nin bu anlamlı girişimi desteklenmeli” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar ise Kitap Evi’nin, gençlerin bilgiyle buluştuğu önemli bir merkez haline geldiğini vurguladı.

Ziyaret, kültürel yatırımlara verilen önemin somut bir göstergesi olurken, Güzelyurt halkı tarafından da memnuniyetle karşılandı. Heyetin temaslarının, bölgedeki çeşitli kurumlarla süreceği belirtildi.