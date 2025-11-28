Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Dairesi tarafından, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yasaklanacak olan naylon poşetler ile ilgili hizmet içi eğitim gerçekleştirildi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katıldığı hizmet içi eğitim programında, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı yasa ile ilgili bilgiler verdi.

Aktolgalı, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek olan naylon poşet kullanım yasağı ile ilgili olarak, Çevre Koruma Dairesi Personeli tarafından 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren 6 ilçede yasa ile ilgili olarak halka bilgilendirici broşür ve bez çanta dağıtımı gerçekleştirileceğini de belirtti.